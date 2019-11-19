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Ankara  4ºC
Açık

Ankara'da sonbahar

Ankara'daki Eymir Gölü'nde sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar güzel görüntüler oluşturdu.

19.11.2019

Bölgeye gelen insanlar sonbaharın renklerinin tadını çıkarıyor.
Sonbaharın bütün renklerinin bir arada harmanlandığı gölde sakarmeke ve ördeklerler yaşıyor.
Fotoğraf: AA
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