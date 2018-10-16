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Ankara'da puslu hava

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan puslu hava, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Etiketler: puslu hava, hava, ankara
Kategori : Türkiye
Tarih : 16.10.2018
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