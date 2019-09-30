Ankara'da otobüs kazası: 3 ölü

Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.