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26.12.2019 - 08:59
OHAL Komisyonu 98 bin 300 başvuruyu karara bağladı
26.12.2019 - 08:09
Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret ne kadar? Kritik toplantı bugün
26.12.2019 - 03:27
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de
26.12.2019 - 00:32
Yeni asgari ücret bugün belli oluyor
25.12.2019 - 17:37
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadelede 30 bin 441 emniyet mensubu ihraç edildi
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Ankara'da kar yağışı
Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
26.12.2019
Beyaza bürünen bölgelerde, kartpostallık görüntüler oluştu.
Fotoğraf: AA
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