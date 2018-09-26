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Ankara'da dolunay
Başkent semalarında akşam beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Etiketler:
sema
,
dolunay
,
Başkent
,
ankara
Kategori :
Türkiye
Tarih : 26.09.2018
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