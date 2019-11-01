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Çok Bulutlu

Ankara'da Cadılar Bayramı etkinliği

Dünya'nın birçok kentinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı Ankara'da da farklı etkinliklerle kutlandı.

01.11.2019

Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan vatandaşlar dikkat çekti.
Fotoğraf: AA
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