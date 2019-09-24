Ankara Üniversitesinin Çocuk Bilim Şenliği'ne 8 bin çocuk katıldı

Ankara`nın çeşitli ilçelerindeki okullardan yaklaşık 8 bin çocuğun akademisyenlerle bir araya geldiğini belirten Gürsoy, şöyle konuştu: "Burada çocuklara bilimi sevdirmek, aynı zamanda onları bilim insanlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hayatında hiç bilim insanı görmeyen çocuklarımız var. Bilim insanı dediğimiz zaman hayallerinde sakallı, gözlüklü, kel kişiler canlanıyor. Biz de bugün burada bilim insanlarının da normal, sıradan kişiler olduğunu ve onlarla vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu çocuklara göstermek istedik. Çocuklar bunu yaşayarak öğreniyor."