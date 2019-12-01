Anıtkabir'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir`in başlangıç noktasında, İstiklal ve Hürriyet kuleleri yer alıyor.

24 Hitit aslanının yer aldığı Aslanlı Yol`dan, Mehmetçik, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Zafer, İnkılap, Misak-ı Milli, Barış ve 23 Nisan kulelerinin çepeçevre sarmaladığı Zafer Alanı`na kadar her nokta, Türk`ün verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatıyor.