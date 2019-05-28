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Açık

Anaokulu öğrencileri "pazarcı" oldu

Samsun'da bir anaokulunun öğrencileri, gelenekleri yaşatmak ve hayatı öğrenmek için semt pazarında sebze ve meyve sattı.

28.05.2019

Atakum ilçesindeki semt pazarında Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri için "pazar yeri etkinliği" düzenlendi.
Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte okulun 230 öğrencisinden bazıları pazarcı, bazıları zabıta görevlisi oldu.
Pazarcı kıyafeti ve yöresel kıyafet giyen minik pazarcılar satış yaparken büyükleri aratmadı.
Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar satmaya çalıştı.
Okul müdürü Sema Ateş, yaptığı açıklamada çocuklara paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı pazar yerinde anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
"Amacımız çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı ve birbiriyle ilişkileri öğretebilmek." diyen Ateş, öğrencilerin pazar satışından elde ettikleri gelirle yıl sonu etkinliği düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
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