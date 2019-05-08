Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TCSG Umut Gemisi`nde faaliyet öncesi yaptığı açıklamada, tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi`nin de katılımı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

TSK ve Türk Arama Kurtarma teşkilatının etkin yapısı ve arama kurtarma unsurlarının gelişmiş yetenekleri, sistemleri sayesinde ihtiyaç duyulan her yerde görev başında olduklarını vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti: "Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak denizcilik, havacılık, dağcılık, yamaç paraşütü gibi sportif aktiviteler ile turizm faaliyetlerine olan ilgi, gün geçtikçe yoğunlaşan düzensiz göçmen hareketleri nedeniyle arama kurtarma ihtiyacı daha da artmaktadır."