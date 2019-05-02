Anadolu Savunma, IDEF'19'da "Seyit" ile görücüye çıktı

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge Merkezi`nde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen askeri kullanıma yönelik ilk ağır kamyonlar, IDEF 2019’da ilgililerle buluştu.

Fuarda Anadolu Isuzu, Anadolu Savunma markası ile kendi standında Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modellerini sergilerken, Anadolu Isuzu alt yapısıyla geliştirilen 8x8 kurtarıcı araç da MPG standında yer aldı. Anadolu Isuzu yüksek performanslı askeri araçlarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik geliştirdikleri yeni ürün ailesine ilişkin bilgiler verdi. Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimiyle yıllardır hizmet verdikleri savunma sektörünün Anadolu Isuzu`yu çok iyi tanıdığını anlatan Arıkan, "Anadolu Savunma markası altında Seyit ürün ailesine ait araçlarımızla sektöre verdiğimiz hizmetleri daha üst sınıflara doğru genişletiyor ve yerlilik odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla; yüksek performanslı, güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir ürün ailesi ortaya koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.

Arıkan, ürettikleri araçlarda yerlilik oranının yıllar geçtikçe artırdıklarını belirterek, amaçlarının gelecek dönemde yerlilik oranını yüzde 70`lerin üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Isuzu’nun ilk kez IDEF 2019’da sergilediği ve ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alan Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi, Anadolu Savunma ile Çek Tatra Grubu arasındaki ortaklık sonucunda gün yüzüne çıktı.

Seyit`in tasarımları tamamen Türk mühendislerinden Altyapıda Tatra’dan destek alınan araçların başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımları ise tamamen Türk mühendisleri tarafından, Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya oldukça uygun bir şekilde tasarlanan Seyit serisi araçlar, 8x8’den başlayarak 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarda ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor.