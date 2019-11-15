Anadolu Otoyolu'nda tıbbi ilaç yüklü tırın dorsesi yandı

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, AFAD yetkilileri de olay yerinde kimyasal sızıntı şüphesiyle ölçüm yaptı.

"Herhangi bir zararlı kimyasal maddeye rastlanmadı"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, "AFAD ekiplerimiz olay yerinde inceleme yaptı. Alınan numunelerde herhangi bir zararlı kimyasal maddeye rastlanmadı. Gaz sızıntısı ölçümlerinde çevreye zarar olmadığı tespit edildi." dedi.