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Açık

Anadolu köylerinin eski taş evleri

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı dağ köylerinde bulunan eski taş evlerinin bazıları kullanılmaya devam ediliyor.

30.10.2019

Kesme taşlarla yapılan merdivenleri, taş duvar içerisindeki ve taka olarak anılan dolap ve raflar, ağaçtan yapılan süs rafları hemen her evde görmek mümkün.
Fotoğraf: AA
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