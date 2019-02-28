Anadolu Ajansı muhabirinin Gazze fotoğrafı birincilik kazandı

5 dalda düzenlenen Malta Uluslararası Fotoğraf Ödüller`nin kazananları yarışmanın internet sitesinden duyuruldu.
"İnsan" kategorisinde birinciliği Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde çektiği "Ulusal Direniş" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona kazandı.
Hassona`nın Gazze`deki eylemler sırasında çektiği fotoğraf dizisi, LensCulture Görsel Öykü Anlatım Yarışması`nda da kazananlar arasında yer aldı.
Hassona`nın fotoğrafları daha önce de pek çok ödüle layık görülmüştü.
Fotoğrafın hikayesi
Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15`inci kez kuzey sahil sınırında toplandı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
Fotoğrafın hikayesi
Gazze`nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenlendi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakıp taş atarak karşılık verdi.
Fotoğrafın hikayesi
Gazze`nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenlendi.
Fotoğrafın hikayesi
14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi için Gazze`nin en-Nasirat Mülteci Kampı`nda cenaze töreni düzenlendi. Şelebi`nin yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.
Fotoğrafın hikayesi
El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.
Fotoğrafın hikayesi
Gazze Şerdi`nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesindeki Filistinli çiftçiler, çilek hasatlarını toplamaya başladı.