Amsterdam'da ışık sanat festivali

Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu.

Her sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa`nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 19 Ocak 2020`ye kadar devam edecek.