Ambalaj atıklarından 20 yıldır çanta yapıyor

Uzun yıllar çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Görgül, sağlık sorunları nedenleriyle çalışamayınca evine ekmek götürebilmek için arayışa girdi.

İşe giderken iş kıyafetlerini taşımak için aldığı çantayı yıllarca kullanan Görgül, oldukça dayanıklı çantanın aynısı yapıp satmaya karar verdi.

Atık malzemeleri kullanarak evinde çanta yapmaya başlayan Görgül, bu işten yıllardır hem evine ekmek götürüyor hem de plastik ambalaj şeritlerinin geri dönüşümünü sağlıyor.

Görgül, satın aldığı örme çantanın eskimemesi üzerine bu işe başladığını söyledi.

"Görenler istemeye başladı." Çevresinde bu işi yapan kimseyi görmeyince bundan para kazanabileceğini düşündüğünü anlatan Görgül, "Yaklaşık 10 yıl kullandığım çantayı inceledim. Bozdum, tekrar ördüm. Bir süre sonra ben de yapmaya başladım. Kendime göre değişiklikler yaptım. Görenler istemeye başladı. Ara işlerine eskisi kadar gidemiyordum. Bu uğraşı kendime iş haline getirdim." diye konuştu.

"Örmesi oldukça zor, sabır istiyor" Görgül, çantaları ambalajlardan çıkan plastik şeritlerden ördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kullandığım tamamen atık malzeme. İnsanlar evine buzdolabı alıyor, inşaata paletle malzeme geliyor, etrafında bu şeritlerden var. Hepsi çöpe atılıyor. Firmalardan bunları istiyorum. Bazen kendileri beni arıyor. Bunları eve getirdikten sonra temizliyorum. Sonra çeşitli büyüklükte çantalar örüyorum. Bu çantaları pazarlarda, kalabalık yerlerde, bazen de Ulukışla, Adana, Sivas gibi tren yolunun geçtiği güzergahlarda satıyorum. Çantalar pazarda, markette, piknikte, işe giderken kullanılabilir. Balık tutmak için bile kullananlar varmış. Örmesi oldukça zor, sabır istiyor. Çanta örerken yoruldum mu kendi kendime biraz keman çalar, dinlenirim. Çok uğraşırsam günde 5 tane örebilirim. Tanesi büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor."