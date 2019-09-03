Amazon ormanlarında bir ayda 30 bin 901 yangın çıktı

Bunu da yerlilerin çok fazla hakka sahip olmasına bağladı.

Kabilenin ruhani lideri, "Amazonlar para için yok ediliyor. Eğer Amazonlar`ın tahribi böyle devam ederse 50 yıl sonra orman diye bir şey kalmayacak. Sahip olduğumuz kültürümüz, dilimiz, şarkılarımız güvende olmayacak. Çünkü, ormansız tarım yapamayız, ormansız beslenemeyiz, toprağımız olmadan yaşayamayız." dedi.