Amasyalı çiftçinin safranda deneme ekimi olumlu sonuç verdi

"Seneye en az 10 dönümlük alanda ekim yapacağım"

Ekim alanını genişleterek Karadeniz çiftçisine örnek olmak istediğini belirten Boğa, şöyle konuştu: "Deneme amaçlı ektiğimiz safran soğanlarından ürün aldık. Zahmetli bir bitki olduğu için çiftçilerimiz tarafından pek bilinmiyor safran. Seneye en az 10 dönümlük alanda ekim yapacağım. Safran üreticisine iyi gelir sağlıyor, kilogramı 35-40 bin liradan satılıyor. Ülkemizde safran üretimiyle ilgili çok büyük bir açık var, yeterli üretim olmadığı için dışarıdan geliyor. Ülkemizin toprakları verimli olduğu için burada üretilen safran, dışarıdan gelen safrandan çok daha kaliteli."