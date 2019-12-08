Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden özel harekat polisleri, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor.

Dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstlenen "vatan bekçileri", halkın huzuru ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini kışın da aksatmamak adına hazırlıklarını tamamladı.

Kentin emniyetini sağlamak adına 24 saat esasına göre çalışmalarının sürdüğünü anlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada konuşlanmış durumdalar. Şehrimiz emniyet altında, Osmaniye emniyette. Arkadaşlarımızın aşamayacağı hiçbir şey yok. Her tarafta, Amanoslar`ın her yerinde varız. Hiçbir sıkıntı yok. Kış yapılanmamızla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti, yollarımız yapıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah`a şükür, burada emniyetimiz bütün gücüyle var. Şu anda Amanoslar`da devletin gücü dışında hiçbir güç yok."