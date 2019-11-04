Altmış üç yıldır demir dövüyor

"Bu işi sevdiğim için yapıyorum"

"Bu işe atalarımız `dev sanatı` demişler. Bu iş çok zor olduğu için daha iri yapılı insanların yapabileceği düşünülmüş. İşimi çok sevdiğim için bu yaşımda hala çalışıyorum." diyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Bana `çalış` diyen yok. Maddi durumum kötü de değil. Sanatı seviyorum. Sabah gelip akşama kadar çalışıyorum. Yorulma bilmem, hiç acizliğim yoktur. Demircilik mesleğinden çok para kazandım. Kazancımla çocuklarımı evlendirdim, ev sahibi oldum. Hiçbir zaman müşterisiz kalmadım. Yaptığım işlerden hiç şikayet eden olmaz. Sattığım ürünleri alanlar övdüğü için duyan bana tahra, orak yaptırmaya gelir. Başka yere yaptırdıkları kırılmış, dönmüş aletleri de tamire getirirler. Demirden aklınıza ne gelirse üretebilirim. Çok sayıda çırak aldım. Çok hızlı çalıştığım için hiçbir çırak bana ayak uyduramıyor."