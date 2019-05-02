"Altınkale" turizme kazandırılacak

"`Altınkale`, valiliğimizin Turizm Eylem Planı`nda da yer alıyor." Sivas`ta, Sıcak Çermik Termal bölgesindeki Altınkale travertenlerinde incelemede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Altınkale`nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale`deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz `Altınkale`, valiliğimizin Turizm Eylem Planı`nda da yer alıyor." dedi.

"Sivas`ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik`tir." Altınkale`nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürütüceğini belirten Vali Ayhan, şöyle devam etti: "Sivas`ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik`tir. Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp, yürümemiz, koşmamız lazım. Turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik`te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz."