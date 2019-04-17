Altın madalyalı lezzet: Ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif`i kabul edilen Ulu Cami`si, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin bir tarih ve kültürel potansiyel barındıran Diyarbakır, mutfağıyla da göz dolduruyor.

Kentin ciğer kebabından kaburga dolmasına kadar bilinen onlarca lezzetin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti gibi yöresel yemek ve tatlıları da İzmir`in Çeşme ilçesindeki yarışmada görücüye çıktı.

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen "5. Ulusal Genç Turizmciler Yarışıyor" etkinliğine katılan Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerle kente iki dalda altın madalya getirdi.