Altın Elbiseli Adam zırhı Türkiye'de

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Altın Elbiseli Adam zırhı, Kazakistan`da inşaat çalışmaları sırasında bulundu.

Üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen zırh, Anadolu Medeniyetleri Müzesi`nde sergileniyor.

Zırh, Türk kültürünün ve medeniyetinin tarih içindeki derinliğini ortaya koyan önemli argümanlar arasında yer alıyor.

Altın Elbiseli Adam olarak anılan zırhta leopar, pars, kartal koç, geyik, dağ keçisi, at ve kuş motifleri işlenmiş 3 bini aşkın altın üçgen plaka bulunuyor.

Altın iplikle dikilmiş kaftan ve kalpağın yanı sıra zırhta, silah olarak 150 farklı büyüklükte altın plaka işlenmiş kakmalı uzun demir kılıç, yarısı deri yarısı ahşap hançer, altın işlemeli kamçı bulunuyor.

Altın Elbiseli Adam`ın mühür olarak da kullandığı bir yüzüğü bulunuyor.

Türk inançlarını, devlet nizamını ve mitolojik görüşleri yansıtan, Türk dünyasının ortak kültür mirası 2 bin 500 yıllık eser, 12 Ekim`e kadar ziyaret edilebilecek.