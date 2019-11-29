Almanya'da iklim protestosu
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce genç ve iklim aktivisti hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
29.11.2019
"Fridays For Future" eylemleri kapsamında şehir merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı toplanan eylemciler, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde protestolarını gerçekleştirdi.
Bazı aktivistler, yaptıkları köpüklü suyla baloncuklar çıkartarak protestoya katıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, Friesenplatz ve Rudolfplatz`daki ana caddeler trafiğe kapatıldı.
Buradan yürüyüşe geçen göstericilerin, şehir merkezindeki güzergahtan kilometrelerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde yine aynı noktada gösteriyi bitirmesi planlanıyor.
Almanya genelinde "küresel iklim grevi" kapsamında bugün pek çok ülkede olduğu gibi kayıtlı 516 gösteri yapıldığı kaydedildi.
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