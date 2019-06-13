ALLTUREX'19 açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle bir firma tarafından EXPO 2016 İç Mekan Fuar Alanında düzenlenen etkinlikte karavan, motosiklet ve bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Yerli ve yabancı firmaların ticari işbirliklerini geliştirmesi, ihracat ve ithalatın artırılmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen fuarda karavan ve kamp ekipmanları ile arazi araçları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bazı federasyonlar ile turizm acente sahipleri de ziyaretçilerle görüştü. Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri ilgililerine duyurmak ve sektörü yeni pazarlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen ALLTUREX`19 pazar günü sona erecek.

Organizasyonun genel koordinatörü Mehmet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın Türkiye`de alternatif turizmi geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu, kamp ve karavan meraklılarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Fuara 45 firmanın katıldığını aktaran Ünal, "Kamp karavan grupları, off-road, motosiklet, bisiklet meraklılarına yönelik çeşitli ürünler sergileniyor. Kamp, karavan ve kayak merkezlerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Kişilerin alternatif turizm adına aradıkları farklılıkları ön plana çıkaracak bir fuar." dedi.

Alternatif turizme ilgi duyanlara çeşitli imkanlar sunulacağına değinen Ünal, fuarın alternatif turizm yatırımcılarını hareketlendirecek bir etkinlik olduğunu bildirdi.