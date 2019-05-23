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Çok Bulutlu

Alka, "drone" uçurmuyor

ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ne yönelik test ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

23.05.2019

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir`in ROKETSAN ziyaretinde de Alka ile başarılı testler gerçekleştirildi.
Alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti.
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