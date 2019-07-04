Alınlarından ter, yüzlerinden toz eksik olmuyor

Balyaların tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan emekçilere kalıyor. Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını var güçleriyle yüklerken, römork üzerindeki başka bir işçi de atılan balyaları düzenliyor.

Balya işçileri, hem kaşındırmaması için kendilerini sap parçalarından hem de güneş çarpması ve sıcaktan korumaya çalışıyor. İşçiler, balya başına 2 lira ücret alıyor.