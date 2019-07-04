Alınlarından ter, yüzlerinden toz eksik olmuyor

Trakya`da işçiler, buğday hasadı biten tarlalara balya taşımak için girmeye başladı.
Türkiye`nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya`da, buğday tarlalarındaki hasat mesaisi, yerini saman balyası taşıma işine bıraktı.
Buğday tarlaları biçildikten sonra hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanlar bağlama makinesiyle bağlandıktan sonra tarlaya bırakılıyor.
Balyaların tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan emekçilere kalıyor. Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını var güçleriyle yüklerken, römork üzerindeki başka bir işçi de atılan balyaları düzenliyor.
Balya işçileri, hem kaşındırmaması için kendilerini sap parçalarından hem de güneş çarpması ve sıcaktan korumaya çalışıyor. İşçiler, balya başına 2 lira ücret alıyor.
Toz, sıcak, susuzluk demeden çalışan işçiler, mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.