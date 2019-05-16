Alıcısı hazır olan siyah havuçta hasat heyecanı

"İlçemiz havuç üretimi açısından önemli bir bölge."

Bu yıl 50 bin ton civarında rekolte beklendiğini aktaran Çelik, şunları söyledi: "İlçemiz havuç üretimi açısından önemli bir bölge. Toprak yapısından dolayı ürünümüz çok kaliteli çıkıyor. 18 bin dekarlık alanda siyah havuç hasadı yapacağız. Bunun tamamı şirketle üretici arasında yapılan sözleşme sonrası ekiliyor. Yani talep ne ise o kadar ekiyoruz. Üreticilere, tarım işçilerine güzel bir geçim kaynağı oluyor. Bizler daha fazla ürün ekilsin daha çok ürün çıksın istiyoruz. İnşallah bu rakam gelecek yıl daha fazla artar."