Akdeniz'in derinliklerindeki tarih: Neptün amforaları

Türkiye`de dalış turizminin önemli noktalarından biri olan Antalya`nın Kaş ilçesindeki koylarda yüzlerce yıl öncesine ait, Latince "amfora" olarak anılan testiler bulunuyor.

Bir zamanlar ticaret merkezi olarak kullanılan bölgeden geçen ticaret gemilerinden birinin kaza yaparak Akdeniz`de batması sonucu denize döküldüğü tahmin edilen amforalar, su altı flora ve faunasının zenginliğiyle bilinen Kaş`ın mavi sularına renk katıyor.

İlçenin Neptün koyu yakınlarında, yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan amforalar, bölgeye gelen dalgıçlar ve dalış yapan su altı meraklılarından ilgi görüyor.

Zamanında tahıl, hububat ve benzeri malzemelerin taşınması için kullanıldığı bilinen amforaların bulunduğu alan, bölgeye gelen dalgıçların görmeden gitmediği alanlar arasında yer alıyor.

Bölgede dalış yapan Dalgıç ve Arkeolog Mutullah Yardımcı, yaptığı açıklamada, amforaların bulunduğu koyun, mavi suların kaşiflerinin en fazla ilgi gösterdiği koylardan biri olduğunu söyledi.

Amforalarda çeşitli medeniyetlerin izine rastlanıldığını aktaran Yardımcı, "Kaş`a gelen misafirler genel olarak batık dalışı yapmak istiyor. Kaş batık dalışı için oldukça elverişli. Neptün dalış noktasında amforalar ve amforiskoslar var, bunlar yaklaşık 2 bin yıl öncesine ve değişik uygarlıklara ait." dedi.

Yardımcı, Akdeniz`in derinliklerinde amforalardan bazılarının hasar almadan bugüne kadar kaldığını belirterek, "Ne yazık ki amforaların bazılarının kırıldığını da görebiliyorsunuz. Bazı insanlar amforaları içinden bir şey bulacakmış gibi kırıyor, bilmedikleri bir şey var, o amforalar o tarihlerde tahıl, zeytinyağı ve şarap gibi şeylerin taşınması için kullanılıyordu. İçine hazine saklayıp onların gömülmesi gibi bir adet yoktu." diye konuştu.

"Testiler bu amforalardan esinlenilerek yapılmış" Amforaların bulunduğu alanda dalış yapılınca hem denizin doğal güzelliğinin hayranlık verdiğini hem de adeta tarihe bir yolculuk yapıldığını ifade eden Yardımcı, şöyle devam etti: "Neptün koyuna daldığınızda, amforaları gördüğünüzde orada bir kaza olduğunu, o tekne kazasını hissedebiliyorsunuz, sanki o yıllara gitmiş gibi o günleri yaşabiliyorsunuz. Amforalara baktığınızda da aslında geçmişte yapılan bazı şeylerin değişmeden günümüze kadar geldiğini görebiliyorsunuz. Bundan 20 yıl öncesine kadar köylerde kullanılan testiler bu amforalardan esinlenilerek yapılmış. Tarihi yaşamak istiyorsanız buraya dalış yapabilirsiniz."

"Su altı, doğa ve tarih meraklılarının burayı görmesini öneriyorum" Bölgede keşif dalışları gerçekleştiren dalgıçlardan Bülent Uysal ise, amforaların su altı meraklıları tarafından görülmesi gereken bir su altı zenginliği olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ben İstanbul`dan bu bölgeye keşif dalışı yapmak için geldim. Neptün`ü önerdiler, amforaları önerdiler. Arkadaşlarla bölgeye dalış yaptık, çok beğendik. Bazı amforalar denizin altında yüzlerce yıldır bozulmadan kalmış, deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Su altı, doğa ve tarih meraklılarının burayı görmesini öneriyorum. Bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim, mutlaka görülmesi gereken bir yer."