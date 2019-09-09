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Akdamar Adası'na 8 ayda 162 bin ziyaretçi

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), kenti ziyaret eden turistlerin uğrak mekanlarından biri.

09.09.2019

Van`ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, özellikle inanç turizminde ilgi görüyor.
Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü`nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.
Ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.
Bölgede "barış ve huzur adası" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kiliseyi gezen ziyaretçiler, masmavi suyu ve temiz havasıyla Van Gölü`nün keyfini çıkarıyor.
Geçen yıl Akdamar Adası`nı 157 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Ada, bu yılın ilk 8 ayında ise 162 bin ziyaretçi ağırladı.
Fotoğraf: AA
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