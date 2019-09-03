Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş

Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar, "Arı filo" olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına geçti.

"Arı Kovanı" diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti.

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti.

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneral Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.