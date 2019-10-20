"Aida" ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, 3 bin kişilik ATO Congresium`da sanatseverlerle buluşacak.

Aida operası, Mısır`ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida`nın imkansız aşkını konu alıyor.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini`nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı dönüşümlü olarak Şef Antonio Pirolli ve Şef Can Okan yönetecek.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Giavanni Pirandello imzası taşıyor.

Koro şefliğini Giampaolo Vessella`nın, koreografisini Sergei Terechenko`nun yaptığı eserde, ADOB`un bale ve çocuk balesi sanatçıları da sahne alacak.