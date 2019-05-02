Ahşap yüzükte yaptığı tasarımların ardından talebe yetişemiyor

Reklamcılık, prodüksiyon ve satış pazarlama alanlarında İstanbul ve Bursa`da görev yapan 38 yaşındaki Şekür, 2007 yılında hobi olarak tamamen ahşaptan oluşan yüzük yapmaya başladı.

El emeği, göz nuru yaptığı yüzüklerin çevresindekiler tarafından beğenilmesiyle zamanla bu alanda kendini geliştiren Şekür, asıl işini bırakarak atölye açmaya karar verdi.

Farklı ağaçlara ait ahşabı birleştiren ya da ahşabı altın ve gümüşle buluşturarak yüzük ağırlıklı takılar yapan Şekür, ürünlerini 50 ile bin liraya satışa sunuyor.

Ayrıca Şekür`ün, tek taş pırlantayı ahşapla birleştirerek ürettiği aksesuarlar da büyük ilgi görüyor.

Şekür, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından aldığı siparişleri bir hafta içinde tamamlayıp meşe palamudu şeklinde tasarlanan özel hediye kutularıyla sahiplerine gönderiyor.

Kerem Sertaç Şekür, yaptığı açıklamada, yüzük, bileklik, kolye ve küpe gibi takıların yanı sıra talep üzerine masa, sehpa, dekoratif ürünler de yaptığını dile getirdi.

"Dileyenlere tek taş pırlantayı ağaçla birleştirdik" Ürünlerini 90 metrekarelik bir atölyede ürettiğini ve bunları satmak için sadece internet sitesi ve sosyal medya platformunu kullandığını anlatan Şekür, "Ahşapla başladık. Bir kaç ağaca ait ahşabı tek yüzükte birleştirdik. İki üç ağacın birleştiği modeller var. Sonrasında gıdada kullanılan epoksi malzemesiyle kapladık. Ardından gümüş ve altınla da birleştirmeye başladık. Dileyenlere tek taş pırlantayı ağaçla birleştirdik. Evlilik teklifi yüzükleri de yapıyoruz." dedi.

"En son sevgililer gününde siparişlere yetişemedim" Şekür, her geçen gün ilgi artınca ürün yelpazesini genişlettiğini ifade ederek, "Yurt dışından özel desenli, insan vücuduna faydalı olduğunu bildiğimiz ağaç dalları getirtiyorum. Bunun dışında kendi topladığım ağaç parçaları var. İşimizde kendimizi geliştirdik. En son sevgililer gününde siparişlere yetişemedim." diye konuştu.

"Fiyatlarımız da her bütçeye uygun." Ürünlerin yoğun emek istediğini belirten Şekür, "Günde en fazla iki çift yüzük ya da küpe yapabiliyoruz. Siparişler verildikten sonra 1 hafta 10 gün içinde adreslere gönderiyoruz. Artık sıradan hediyeler yerine insanlar bu tarz armağanlar istiyor. Fiyatlarımız da her bütçeye uygun. 50 liradan başlayıp bin liraya kadar ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.