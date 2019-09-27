Ahşap şiş Adana kebabına lezzet kattı

Dağoğlu, birçok farklı ahşaptan denediği ancak koku ve lezzet sıkıntısından dolayı başarılı olamadığı projesinde, yurt dışından getirttiği bir ağacın uygun olduğunu belirledi.

Boya veya cila gibi herhangi bir kimyasal madde kullanmadan, özel olarak üretilen ahşap şişlere, zırhla çektiği kıymasını takan Dağoğlu, istediği lezzete ulaştı.

"Bu haliyle daha lezzetli oluyor"

Adana`nın çok farklı yerlerinde bu zamana kadar bu işi devam ettirdiğini anlatan Dağoğlu, şöyle konuştu: "Keresteciler Sitesi`nde kebap tablam olduğu yıllarda şiş bulamayınca kebabı ağaca taktık ve öyle devam ettik. Ondan sonra da demir şişlere devam ettik. Şimdi yeniden ağaca Adana kebap takmaya başlıyoruz çünkü bu haliyle daha lezzetli oluyor, özel bir ağaçtan yapıyoruz şişleri. Etlerimiz kuzu eti, kendi üretimimiz el kıyması yapıyoruz. Ağaçta Adana kebabında etin suyu içinde kalıyor ve ürün daha lezzetli oluyor."