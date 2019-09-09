Ahlat'ta ilk ders zili Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çaldı

Bitlis`in Ahlat ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersi tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı`nda yapıldı.
Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin adı, "Dersimiz: Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu Ahlat".
Proje kapsamında, Ahlat`taki okullarda eğitim gören 600 öğrenci, ilk dersini tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı`nda yaptı.
Projenin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Çalışmalarımızla geleceğimizin teminatı yavrularımız, Ahlat`ı, Malazgirt`i, Çanakkale`yi ve Anadolu`yu daha iyi tanıyacak ve sahiplenecek."
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, herkesin kitaplardan okuduğu tarihi yaşayacak bir yerde olduklarını anlattı.
“Tarihi bize yaşatan atalarımızın, canları pahasına bize yurt olarak bıraktığı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Burası dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı ve buranın değerini bileceğiz. Öğrencilerimize buraları göstererek, buraları yaşattıracağız. Tüm öğrencilerimizi bu eğitim öğretim yılında Selçuklu Mezarlığı`nda, müzemizde, kümbetlerimiz etrafında bir derslerini işlettireceğiz."
Selçuklu Mezarlığı`nda ders gören öğrenciler, tarihi mezar taşlarını inceleyerek resimlerini çizmeye çalıştı.