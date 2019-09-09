Ahlat'ta ilk ders zili Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çaldı

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin adı, "Dersimiz: Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu Ahlat".

Projenin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Çalışmalarımızla geleceğimizin teminatı yavrularımız, Ahlat`ı, Malazgirt`i, Çanakkale`yi ve Anadolu`yu daha iyi tanıyacak ve sahiplenecek."

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, herkesin kitaplardan okuduğu tarihi yaşayacak bir yerde olduklarını anlattı.

“Tarihi bize yaşatan atalarımızın, canları pahasına bize yurt olarak bıraktığı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Burası dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı ve buranın değerini bileceğiz. Öğrencilerimize buraları göstererek, buraları yaşattıracağız. Tüm öğrencilerimizi bu eğitim öğretim yılında Selçuklu Mezarlığı`nda, müzemizde, kümbetlerimiz etrafında bir derslerini işlettireceğiz."