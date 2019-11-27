Ağrılı çocuklar ilk defa köy dışına çıkarak tarihi yerleri gezdi

Projeye, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bozkurt köyü ile başladıklarına anlatan Lordoğlu, şunları dile getirdi: "Amacımız, kırsalda yaşayan ve henüz ilçe merkezini bile görmemiş olan çocuklarımızın hem güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak hem de onları kendi tarih ve kültürüyle tanıştırmak. Biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklara bu yaşta bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize. Biz özellikle uzak köylerimizi seçiyoruz. Çünkü ilçe merkezinde yaşayanlar zaten her şeyi görmüş, her şeye doymuş ama köyler de öyle değil. Buralarda yaşayan çocuklarımız, kendilerini önemseyen, kendilerine umut olacak bir el bekliyor."