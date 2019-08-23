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Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katan çizgili kaplumbağalar

Türkiye'nin en büyük ve gözde milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, son zamanlarda sayıları artan çizgili kaplumbağalar ile ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

23.08.2019

Çizgili kaplumbağaların Doğu Anadolu Bölgesi`nde yaşadığına dair literatürde herhangi bir kayıt bulunmuyordu.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalar sonucu, bu kaplumbağalar bulunup kayıt altına alındı.
Ağrı Dağı Milli Parkı`nda sürdürülen çalışmalarda tespit edilen kaplumbağa türünün Hazer Çizgili Kaplumbağası olduğu belirlendi.
Yaşadığı sulak alanı temizlemesi ve birçok zararlı canlıyı yemesiyle bilinen kaplumbağa türü, aynı zamanda milli parktaki yaban hayvanı çeşitliliğine de katkı sunuyor.
Geçmişte çok nadir olarak görülebilen ancak şu sıralar milli parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken kaplumbağalar, parkın birçok noktasında gözlemlenebiliyor.
Fotoğraf: AA
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