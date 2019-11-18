Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı`nın eteklerindeki İrem Bağları, onlarca farklı türden meyve ağacı ile söğüt ve kavak ağaçlarını barındırıyor.

Sonbaharın gelmesiyle yaprak döken ağaçlar sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünerek renk cümbüşü oluşturuyor.

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren İrem Bağları, artan ünüyle doğaseverlerin de uğrak mekanları arasında yer almaya başladı.

Çorak arazi ortasında eşsiz bir güzellik Türkiye`nin en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazilerin ortasında bulunan İrem Bağları, sunduğu eşsiz sonbahar manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Gönüllü olarak bölgenin tanıtımını yapan Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, İrem Bağları`nın sonbaharın birbirinden güzel tonlarıyla görülmeye değer güzelliklere sahne olduğunu söyledi.

"Doğanın her güzelliğini barındırıyor." İrem Bağları`nın her mevsim görülmesi gereken bir doğal zenginlik olduğunu belirten Akkuş, "İlkbahar ve yazda olduğu gibi sonhbaharda da adeta büyülüyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı durumunda, çünkü her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik. Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor." dedi.

"Doğaseverler için muntazam bir doğa harikası." Burada düzenledikleri her gezide farklı bir güzellikle karşılaştıklarını aktaran Akkuş, "Burada her defasında yeni yerler keşfediyoruz ve bunlar adeta büyülüyor. Doğaseverler için muntazam bir doğa harikası. Yaprakların sararması, dereler, yolların yapraklarla kaplanması ayrı bir güzellik sunuyor. Buraya gelenler çok mutlu oluyor, bu manzaraları izlemek, böyle bir doğada gezmek çok farklı bir deneyim." diye konuştu.

Akkuş, İrem Bağları`nın özellikle son yıllarda büyük bir üne kavuştuğunu vurgulayarak, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

"Fotoğraf meraklıları için bulunmaz eşsiz bir yer" Turistlerin gruplar halinde bölgeye geldiğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti: "İlkbaharda beyaz ve pembe çiçeklerle ayrı bir güzellik oluşturuyor, yazın meyveleriyle, sonbaharda yaprakların sararmasıyla sarı, yeşil ve kırmızı şekilde farklı renklerle de ayrı bir güzellik oluşturuyor. Buraya gruplar geliyor, her hafta sonu İrem Bağlarında yürüyüşler düzenliyoruz. Bisiklet turlarımız ve safarilerimiz oluyor. Gelen grupları özellikle İrem Bağları`na getiriyoruz. Burayı görenler adeta mest oluyor, özellikle fotoğraf meraklıları için bulunmaz eşsiz bir yer."

Bölgede çalışma yapan fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de fotoğraf tutkunlarıyla bölgede çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, İrem Bağları`nın fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez adreslerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.