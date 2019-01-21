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Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Çorum`da parkta açık unutulan fıskiye nedeniyle ağaç ve kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Kentte soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok ev ve iş yerinin çatısında buz sarkıtları bulunuyor.

Çorum Sanayi Sitesi`ndeki küçük bir parkta çimenlerin sulanması için kurulan fıskiyenin açık unutulması nedeniyle de gece ağaç ve kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Durumu görünce şaşıran esnaf, parkta fotoğraf çekti.

Parkın yanında iş yeri bulunan mobilyacı Hamdi Aykaç, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "2 gün önce fıskiyeler açık kalmış. Sabah geldiğimizde her yer bu şekildeydi. Havalar çok soğuk, düşen su donmuş. Görünce çok şaşırdım ama sonra fıskiyenin açık unutulduğu aklıma geldi." dedi.