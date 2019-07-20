Afrodisyas'ın birçok noktasını bağlayan cadde gün yüzüne çıkarılıyor

Afrodisyas Antik Kenti, Aydın`ın Karacasu ilçesinde yer alıyor.
Antik kent, Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasında.
Antik kentte yapılan kazı çalışmalarında, İstanbul`daki İstiklal Caddesi`ni anımsatan Tetrapylon Caddesi gün yüzüne çıkarılıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi`nde bulunan, Anadolu topraklarında en iyi korunan antik kentlerden Afrodisyas Antik Kenti`nde kazı ve restorasyon çalışmaları 29 yıldır sürdülüyor.
Kazılar, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.
Afrodisyas, bugüne kadar ulaşan kent yapısıyla her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor.
Özellikle stadyum, Sebasteion tapınağı, antik tiyatro, dev şehir havuzu, Tetrapylon kapısı gibi yapılarıyla dikkat çeken antik kent, kazılarda çıkan yüzlerce heykel ve diğer buluntuların sergilendiği müzesiyle de ilgi görüyor.
Kazı başkanı Prof. Dr. Roland R.R. Smith, bu yıl çok heyecanlı bir kazı sezonunun kendilerini beklediğini söyledi.
Smith, bu sezon 2008 yılından beri devam eden Tetrapylon Caddesi`ndeki kazı çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Ziyaretçiler şehrin etrafından dolaşmak yerine şehrin tam kalbinden yani merkezinden geçecekler. Bu çalışmalar aynı zamanda bize şunu gösterdi. Bu yer Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi gibi bir yer. Dükkanlarla ve pahalı apartmanlarla dolu çok şık bir caddeydi."
Smith, kazı çalışmalarını bu yıl tamamladıktan sonra, caddeyi en kısa sürede ziyarete açmayı planladıklarını belirtti.