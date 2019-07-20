Afrodisyas'ın birçok noktasını bağlayan cadde gün yüzüne çıkarılıyor

Özellikle stadyum, Sebasteion tapınağı, antik tiyatro, dev şehir havuzu, Tetrapylon kapısı gibi yapılarıyla dikkat çeken antik kent, kazılarda çıkan yüzlerce heykel ve diğer buluntuların sergilendiği müzesiyle de ilgi görüyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Roland R.R. Smith, bu yıl çok heyecanlı bir kazı sezonunun kendilerini beklediğini söyledi.

Smith, bu sezon 2008 yılından beri devam eden Tetrapylon Caddesi`ndeki kazı çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler şehrin etrafından dolaşmak yerine şehrin tam kalbinden yani merkezinden geçecekler. Bu çalışmalar aynı zamanda bize şunu gösterdi. Bu yer Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi gibi bir yer. Dükkanlarla ve pahalı apartmanlarla dolu çok şık bir caddeydi."