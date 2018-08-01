Afrinli Ahmet, eşi ve bebeği için protez bekliyor

Suriye`de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıda kızı ölen ve ailesinin diğer fertleri yaralanan Afrinli baba Ahmet Bilal, çocuklarının tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor. Afrinli 30 yaşındaki Bilal, 2000`de çalışmak için gittiği başkent Şam`da evlendikten sonra, Doğu Guta`da Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıl süren kuşatması yüzünden bölgede mahsur kaldı. Saldırıda 3 yaşındaki kızını kaybeden acılı babanın eşi ve 8 aylık bebeği birer ayaklarını kaybederken, 4-7 yaş arasındaki 3 çocuğu ise ağır yaralandı.