Afganistan'da Türk geleneği Oğlak oyunu yaşatılıyor

Tarihi yüzyıllara dayanan oğlak oyunu, Afganistan`ın kuzeyinde yoğun nüfusa sahip Türkler tarafından da yaşatılıyor.

Farsça "Buzkaşi" adıyla olarak bilinen oyun, geçmişte göçebe savaşçılar tarafından oynanıyordu.

Kış mevsiminin başlamasıyla her cuma oynanan oğlak oyunu, Afganistan`ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Stadyumu`ndaki izleyicilerde büyük heyecan uyandırıyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen atlı sporcuların oynadığı ve Anadolu`daki ``cirit``e benzetilen oğlak oyunu, Afganistan ile adeta özdeşleştiği için turistlerin de ilgisini çekiyor.

Afganistan`ın milli sporu olarak da bilinen oyun için en az 10 atlı gerekiyor.

Hızlı, sert ve biraz da acımasız bir oyun olarak nitelenen oğlak oyunu, atların ve oyuncuların fazla terlememesi için genellikle sonbaharda tercih ediliyor.

Oğlak oyununda yarışacak atlar, özel seyisler tarafından 9 ay boyunca gün ışığına çıkarılmadan özel yemlerle besleniyor.

Oyun alanında boy gösterecek atlar daha sağlam koşabilmeleri için günde on ya da daha fazla yumurta ile besleniyor.