AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

Yaralıların helikopter yardımıyla başarılı şekilde kurtarıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti: "İlgili tüm unsurlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür bir afet sonrası canların kurtarılması yönünde sistematik, koordineli, en son araç ve gereçleri kullanmak suretiyle icra faaliyetinde bulundular. Yapılan çalışma bize yüksek derecede umut veriyor. İnşallah Kahramanmaraş ve Türkiye olarak bu tür musibetlere uzak günler yaşarız. Acil durum halinde de herkesin buna hazır olması gerekiyor. Bu tatbikat da her zaman hazır olmamız için gerçekleştiriliyor."