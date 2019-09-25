Adana'da terör saldırısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."

Yurdagül, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığını belirterek, "4 sivil ve 1 polis yaralı olarak değerlendirilmişti ama saldırıdan etkilendiği için hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız daha var." diye konuştu.

Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni." dedi.