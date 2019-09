Adana'da terör saldırısı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."