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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: terör operasyonu, pkk, Adana
Kategori : Türkiye
Tarih : 14.08.2018
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