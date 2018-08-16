  • 16 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.838
    EURO 6.658
  • BIST 89584.47
    ALTIN 219.354
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

Adana'da sulama kanalı taştı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı.

Etiketler: sulama kanalı, sarıçam, mahsur, araç, Adana
Kategori : Türkiye
Tarih : 16.08.2018
0 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER