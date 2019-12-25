Adana'da su baskınında mahsur kalanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı

Mahallede yaklaşık 15 sokağın su altında olduğunu belirten Omput, "Biz her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Devletten el uzatılmasını, yatırımların artmasını istiyoruz. Şu anda evde mahsur kalanlara ekmek dağıtıyoruz. İnsanlar iki gündür evlerinden çıkamadı. Ulaşılmayan ailelere ekmek dağıtıyoruz." dedi.