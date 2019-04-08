Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülerle sona erdi

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Adana`da, bu yıl 7. kez "Nisan`da Adana`da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan kortejdeki katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi Atatürk Parkı`nda bir araya geldi.

Katılımcılar, parkta başladıkları yürüyüşü Ziyapaşa Bulvarı`nda sürdürüp Uğur Mumcu Meydanı`nda sona erdirdi.

Yürüyüşe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan`da Adana`da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimler katıldı.

Katılımcılar, törende selamlama konuşmasının ardından gongu çalarak karnavalı başlattı.

Etkinlik kapsamında çeşitli dans gösterileri ve konserler düzenlendi.

Kent merkezinde bu yıl 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen ağaçlarda açan portakal çiçeklerinden adını alan karnaval, renkli görüntülere sahne oluyor.

Adeta adım atacak yer olmayan caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebabı tadan ziyaretçiler, turuncu rengin hakim olduğu stantlardaki yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor.