Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu

Şehirde görevli 300`e yakın personelin bağış için hazır bulunduğunu ve bağışlarının devam edeceğini belirten Aktaş, şöyle devam etti: "Emniyet teşkilatı olarak bir farkındalık yaratmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata döndürmek ve onlara daha faydalı olmak amacıyla hem kan hem kök hücre hem de organ bağışında bulunmak için kampanya başlattık. Bu kampanyaya bütün emniyet teşkilatını davet ettik. Desteklerinden ötürü Türk Kızılay ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum."