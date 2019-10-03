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Az Bulutlu

Adana'da gün doğumu

Adana'da sabah güneşin ilk ışıklarının vurduğu Seyhan Nehri altın rengini alırken nehir üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü ve üzerinden geçenlerin silüetleri kartpostallık görüntülere yol açtı.

03.10.2019

Adana`da sabahın ilk ışıklarıyla Seyhan nehri güzel manzaralara sahne oldu.
Fotoğraf: AA
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